Il weekend di Dante. Visite guidate, letture e la cerimonia dell’olio

La città è pronta ad aprirsi al ricordo di Dante nel 704° annuale della morte, con la partecipazione di nomi importanti della cultura. Sabato e domenica il biglietto d’ingresso al Museo e Casa Dante sarà ridotto e sarà possibile partecipare, sabato mattina e domenica pomeriggio, a un percorso di visite guidate a cura di RavennAntica: sabato 13 settembre alle 11 e domenica 14 settembre alle 15 ’I luoghi e il culto di Dante’, visita guidata tematica a cura delle operatrici culturali di Museo e Casa Dante; domenica 14 settembre alle 17 ’E in terra lascia la mia memoria. Dante a Ravenna’, conversazione a cura di Francesca Masi, direttrice di RavennAntica. Prenotazione obbligatoria per tutti gli appuntamenti: tel. 0544 215676. Costo: 3 € a partecipante (oltre al biglietto ridotto di ingresso al Museo).

Sabato alle 17 si inaugura la mostra ’Il Paradiso in Classense. Illustrazioni della Commedia di Francesco Visentini nella Manica Lunga della Biblioteca Classense’. L’artista condividerà la sua personale visione della terza cantica dantesca, esponendo 33 xilografie dedicate al Paradiso insieme ad alcune delle edizioni della Commedia conservate in Classense.

Alle 18, alla Tomba di Dante, il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, leggerà il canto XXI dell’Inferno.

Alle 18.30, in Classense, nella sala Dantesca si terrà lo spettacolo ’Il cielo di Dante’: l’evento è a cura dell’astrofisico Fabio Peri, direttore del Planetario di Milano, in collaborazione con l’associazione ravennate Astrofili Rheyta. Sempre sabato, alle 21, alla basilica di San Francesco, si terrà ’Dantis Poetae Transitus’, ovvero la celebrazione della morte di Dante con una riflessione del professor Gregorio Vivaldelli, biblista, sul tema "quei che volentier perdona" (Purg. III, 120).

Domenica la giornata dell’Annuale inizierà al teatro Alighieri, alle 10, con la lectio magistralis di Loredana Lupperini dal titolo: ’La coda della pantera e la lettura come moltitudine’, un riferimento al De Vulgari eloquentia in cui il Sommo poeta affronta il tema della poesia e della lingua italiana.

Le celebrazioni si svilupperanno poi alla Tomba di Dante, alle 11, con Ermanna Montanari e Marco Martinelli che daranno voce alle terzine del Sommo Poeta attraverso il Canto V del Purgatorio. Con loro i cittadini della Chiamata Pubblica del Cantiere Malagola e l’attrice Anna Bonaiuto, che leggerà il Canto V dell’Inferno dal balcone del palazzo della Provincia, con un intervento canoro a cura dell’Ensemble Voces Cordis diretto da Elisabetta Agostini.

Alle 12 sarà poi la volta della messa di Dante, eucaristica, presieduta dal cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo metropolita emerito di Firenze. La funzione sarà accompagnata dai canti e dalla musica della Cappella musicale di San Francesco.

A seguire, all’interno della Tomba di Dante, si terrà la cerimonia dell’olio, la tradizionale offerta al sepolcro del Poeta da parte del Comune di Firenze: si tratta della rappresentazione concreta dell’unione delle due città nel commosso ricordo di Dante, un evento che si tiene a partire dal 1908.