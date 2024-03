Il weekend di Pasqua. Tanti turisti in centro: "Ma i numeri del 2023 non sono così allegri"

Pasqua chiama, Ravenna risponde. Quello che è considerato tradizionalmente il primo weekend turistico della stagione conferma la propria attrattività: andando in giro per le vie del centro ieri erano tantissimi i visitatori con zaino in spalla e cartina alla mano. Ieri all’ora di pranzo ristoranti e bar nel cuore di Ravenna lavoravano a pieno ritmo, a conferma dell’attrattività della città d’arte soprattutto in questo periodo dell’anno. E così la giornata grigina - ma comunque asciutta - non ha scoraggiato chi ha deciso di trascorrere la Pasqua tra i monumenti, alla scoperta delle ricchezze dei mosaici.

Il turismo è un tema centrale per la città, del resto, e si punta a crescere. Ieri in una nota il capogruppo di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi ha sollevato dubbi sui dati del 2023. "A fronte dei ripetuti peana innalzati senza contraddittorio dalla Regione e dal Comune di Ravenna sull’andamento glorioso delle rispettive presenze turistiche (il valore più sostanziale) nel 2023, c’è da registrare come, giunti a Pasqua, i dati analitici ufficiali di questo comparto economico non siano stati ancora pubblicati". E inoltre, prosegue Ancisi, "i pochi dati generali comunque estraibili, confrontati in controluce con quelli del 2022, riducono di molto i toni trionfalistici. L’’anno record per il turismo dell’Emilia-Romagna’, pari a +1,9% delle presenze turistiche rispetto al 2022, si ridimensiona parecchio di fronte al +2,7% del dato nazionale, che dimostra come, nel 2023, il turismo sia andato meglio, non di poco, nel resto del Paese".

Inoltre Ravenna "resta anche nel 2023, con 2.723.013 presenze turistiche, al sesto posto nella sola Emilia-Romagna" aggiunge Ancisi, secondo cui l’aumento di 111.022 presenze rispetto al 2022 è "apprezzabile, però assai poco rilevante per risalire la china, conseguenza di un governo territoriale della stessa matrice politica che nel 2024 compie, in questa città, 55 anni di assoluto potere. E per favore, non si diano colpe gravi all’alluvione di maggio, che ha colpito di striscio la stagione turistica, nel mentre si esaltano ’le ben 94 crociere che hanno fatto scalo nel porto di Ravenna nel 2023, per una movimentazione di oltre 330mila passeggeri’". Per quanto riguarda quest’anno, Ancisi sostiene che i lidi non siano pronti: "Cantieri aperti, strettoie, sensi unici alternati e ordinanze ballerine smentiscono la lungimiranza che la giunta de Pascale ostenta in ogni occasione".