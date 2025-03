Il Comune di Lugo, con l’Unione dei Comuni e la Pro Loco, lancia una nuova iniziativa per promuovere la cultura del verde, avvicinando i cittadini al mondo del giardinaggio e dell’orticoltura. Il ’World Café sull’Orticoltura’ nasce come percorso formativo dedicato alla conoscenza e alla pratica della coltivazione sostenibile. Caratteristica degli incontri sarà l’informalità, per fare in modo che gli appassionati possano condividere esperienze, consigli e saperi. Il World Café sull’Orticoltura partirà con una serie di incontri preparatori, in programma martedì 4 e 11 marzo in due orari alternativi, dalle 16.30 alle 18.30 e dalle 20.30 alle 22.30, presso la sala Baracca del Comune di Lugo, in piazza dei Martiri 1. Necessario prenotarsi tramite la piattaforma Eventbrite, accedendovi attraverso il sito del Comune di Lugo. Informazioni: 0545 299441.