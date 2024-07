Il world jazz di Souza a Lugo

Mundus, la rassegna estiva promossa e organizzata da Ater Fondazione, quest’anno per la prima volta fa tappa anche in Romagna, a Lugo. Una data che nasce dalla collaborazione tra Ater, il Comune - che da tempo ne è socio - e la Fondazione Teatro Rossini. Questa sera alle 21.30 il Chiostro del Carmine sarà il palcoscenico di Interconnectedness, il concerto della cantante portoghese Carmen Souza, che insieme a Theo Pascal al contrabbasso e Elia Kacomanolis alla batteria presenterà al pubblico il suo ultimo progetto in cui jazz, ritmi creoli, anima moderna, sensualità e vivacità si uniscono per rendere la sua musica, come sempre, profondamente ammaliante. Nata da genitori capoverdiani a Lisbona, Carmen Souza è cresciuta con i suoni e le tradizioni delle isole. Spesso chiamata “la Ella Fitzgerald di Capo Verde”, è un punto di riferimento come pioniera femminile che scrive, registra ed esegue la sua formula di world jazz in tutto il mondo. Una pluripremiata cantautrice e strumentista con una carriera acclamata dalla critica, sia nella scena world music che in quella jazz, che abbraccia più di un decennio e 10 cd pubblicati dall’etichetta tedesca Galileo Music.

Souza, insieme al suo partner musicale di lunga data, Theo Pascal, è dal 2005 in tournée in tutto il mondo ed è diventata una protagonista della musica internazionale e una delle cantanti jazz più richieste in Europa. Il suo carisma e la sua tecnica vocale virtuosa le hanno permesso di operare ben oltre i limiti della world music, del jazz e del cantautorato, tutti generi in cui si muove con disinvoltura e grazia.

Inizio spettacoli 21.30; posto unico 12 euro.