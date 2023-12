Illuminazione pubblica, il Comune stanzia 150mila euro

L’Amministrazione con un ulteriore finanziamento ha approvato una serie di interventi nel territorio per integrare la rete di pubblica illuminazione esistente e di adeguamento delle linee. L’importo dei lavori è di 150 mila euro, già finanziati. Saranno realizzati, tra gli altri, 3 nuovi punti luce in via Ruggine a Cannuzzo; 6 in via Traversa a Sant’Andrea a Villa lnferno; sarà completata l’illuminazione della pista ciclabile di via Valpassiria a Pinarella con 7 punti luce e quella di via Montaletto tratto via Fiscala-Ponte sul Canale con l’allacciamento di 5 punti luce.