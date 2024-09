"Illuminiamo la ciclabile". La petizione della Fiab

In occasione della settimana europea della mobilità, inaugurata ieri e che terminerà il 22 settembre, la Fiab Ravenna (Federazione internazionale ambiente e bicicletta) organizza diverse iniziative e manifestazioni, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’utilizzo della bicicletta e di altri mezzi ecologicamente sostenibili per gli spostamenti. Domani pomeriggio (dalle 15 alle 19), la Fiab sarà in piazza del Popolo con uno stand che non solo esporrà biciclette e accessori utilizzati per il cicloturismo, ma promuoverà anche il tesseramento per l’anno 2025. Ma soprattutto, sarà presente una raccolta firme per sottoscrivere la petizione con la quale si chiede al Comune di illuminare la pista ‘Ciclabile del mare’, quella che porta dal Pala De Andrè a Punta Marina. Lo scopo della petizione è incentivare l’uso della bici per raggiungere il mare, e anche il centro commerciale ‘Teodora’, anche di sera e di notte.

Ma gli appuntamenti prenderanno il via dalla mattina. Dalle 7.30 alle 10, i volontari della Fiab saranno presenti nei tre check-point di viale Randi (angolo via Missiroli), piazza Caduti (angolo via Guaccimanni) e via Cavour (Porta Adriana) per la manifestazione “Giretto d’Italia” grazie alla quale saranno conteggiate le persone che transiteranno davanti alle tre postazioni utilizzando mezzi a due ruote ecologici.

E sempre nel pomeriggio in piazza del Popolo giungerà anche Simona Casana, ragazza bresciana che ha intrapreso un viaggio in bici dalla sua Brescia (da cui è partita sabato 14) a Rimini. E domani farà appunto tappa a Ravenna: il tutto con lo scopo di raccogliere fondi a favore dell’Ail, l’associazione italiana lotta alle leucemie.