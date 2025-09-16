’Immacolata e dolente’, i contrasti del corpo

Crac e Magiomo lab mettono in mostra il lavoro di tre artiste donne di Russi che operano su tematiche legate alla sfera del femminile. La mostra a cura del Collettivo Instabile Morelli Mazzesi che, direttamente dalla produzione artistica di Francesca Cerfeda, Maria Giovanna Morelli e Vanessa Zanzelli, ha scelto opere che parlano di identità, relazione con il proprio corpo e quello degli altri, mettendone in luce contrasti che viaggiano tra il grottesco e il romantico, fino al fiabesco.

Il titolo della mostra prende spunto da un articolo del 1975 della rivista femminista Effe, dove l’appellativo di “immacolata e dolente” fornito a immagine della donna da una visione dogmatica della religione cattolica, inquadra la visione femminile come specchio dell’uomo ideale, viene criticato in quanto espressione di una visione di coscienza universale maschile. Cerfeda, artista visiva e curatrice indipendente, vive e lavora tra la Romagna e la Toscana. La sua pratica artistica si concentra sull’esplorazione delle relazioni umane e delle narrazioni quotidiane, attraverso l’uso di scultura, installazione e pittura. Nel 2021 ha fondato a Faenza Latte Project Space, spazio espositivo dedicato all’arte emergente.

Morelli vive a lavora a Russi dove nel 2023 ha fondato lo spazio Magiomo lab. Uno spazio aperto alla sperimentazione, educazione e formazione artistica. Il lavoro artistico di Morelli oscilla tra un immaginario grottesco e mostruoso ed un mondo più fiabesco di figure morbide e colori tenui. Tra i temi fondamentali che attraversano gran parte della sua ricerca artistica troviamo la famiglia, la maternità e spunti autobiografici. Zanzelli, alias apotropaike, è un’artista, artigiana e attivista originaria ravennate che vive e lavora a Russi da diversi anni. Nella sua rappresentazione artistica si dedica alla reinterpretazione di madonne e maddalene, tra sacro e profano. Oggi alle 20 l’inaugurazione. Orari di apertura: domani, giovedì 18 e venerdì 21-23; sabato, domenica e lunedì 18-23; a Magiomolab, in corso Farini 120, a Russi.