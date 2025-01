Immatricolazioni, +2,75% nel 2024. Oltre 10mila nuove vetture su strada

È un mercato dell’auto in fermento ed evoluzione, ma sempre vitale, quello della nostra provincia. Benché nel suo essere ‘statico’ in termini di immatricolazioni, i dati di fine anno forniti da Unrae hanno comunque fornito un quadro meno pessimistico di quanto non si voglia credere. A livello nazionale, con 1.558.704 immatricolazioni (dato inferiore alle aspettative), l’anno 2024 ha segnato una flessione dello 0,5% rispetto alle 1.566.521 unità del 2023, rimanendo significativamente al di sotto dei livelli pre-pandemia. Rispetto al -0,5% nazionale, la provincia di Ravenna ha segnato un +2,75%, restando per il secondo anno consecutivo sopra le diecimila immatricolazioni (dalle 10.150 del 2023 alle 10.426 del 2024). La crisi della pandemia (tre anni, dal 2020 al 2022, sotto la soglia delle diecimila) è ormai passata, anche se le 13.004 immatricolazioni del 2019 sono ancora lontane.

A livello regionale, Ravenna è la migliore delle ‘piccole’, attestandosi al 5° posto dietro a Reggio Emilia, Bologna, Modena e Parma. Il dato regionale (-3,7%) deve tuttavia tenere conto del caso particolare di Reggio Emilia che, dopo il clamoroso exploit del 2023 con quasi 43mila auto vendute, nel 2024 si è assestata a quasi 33mila immatricolazioni, che restano tantissime (1° posto davanti alle 30mila di Bologna), ma che determinano un -24,9%. Questo numero così negativo ha appunto ‘drogato’ il dato regionale che, senza Reggio Emilia, sarebbe invece +5,59%. Tutte le cifre risentono del mercato nazionale. La transizione verso una mobilità a zero emissioni non mostra segni di accelerazione e, anche il 2024 risulta un anno ‘sprecato’. Le immatricolazioni di vetture elettriche ed elettrificate – sia quelle pure (4,2%), sia quelle ibride plug-in (3,3%) – si è attestata nel 2024 al 7,5%, contro l’8,6% del 2023. La bassa penetrazione dei veicoli elettrici (i dati sono peraltro sovrapponibili a quelli del comprensorio ravennate) continua a sollevare preoccupazioni sul raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni previsti dai Regolamenti europei ed il mercato, con tutta la filiera, ne risente di conseguenza.

Per quanto riguarda le quote di mercato, nella nostra provincia, la Dacia si è guadagnata il 1° posto ed è l’unica ad aver ‘convinto’ più di mille ravennati (1.013 per la precisione). Seguono nell’ordine Volkswagen, Peugeot, Renault e Citroen, che tra l’altro ha venduto 286 vetture in più del 2023, facendo registrare un +107,9%. Poi, Toyota, Ford e Kia. Il marchio Fiat è solo al 9° posto, con una contrazione di oltre il 27%. Fra le curiosità, le Tesla vendute nel 2024 sono passate 75, ovvero 12 in meno rispetto al 2023. Discorso a parte, come sempre, merita il segmento del lusso e del superlusso. Nel territorio ravennate, nel 2024, sono state vendute 5 Ferrari, 2 in più dell’anno precedente. Le Lamborghini sono passate da 3 a 4. Sono invece calate le Jaguar (da 22 a 18), mentre le Maserati hanno perso parecchio (da 13 a 2).

Roberto Romin