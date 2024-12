"Immergetevi nel fantastico mondo di Stratos"

Una nuova tappa nel percorso di conservazione valorizzazione dell’inestimabile archivio Demetrio Stratos, una delle figure più importanti nel campo delle arti performative del Novecento, che ha fatto della ricerca della vocalità il suo tratto distintivo. A Palazzo Malagola di Ravenna, è stata aperta la mostra ‘Fino ai limiti dell’impossibile. La ricerca vocale di Demetrio Stratos 1970-1979. Secondo movimento’ a cura di Ermanna Montanari ed Enrico Pitozzi, in collaborazione con Marco Sciotti e Dario Taraborrelli. È possibile visitarla, a ingresso gratuito, fino a domenica e poi dal 7 al 31 gennaio, dal martedì al sabato dalle 15 alle 18, il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Pitozzi, la mostra fa seguito alla prima dello scorso anno. Quali sono gli elementi di novità?

"Se nel 2023 ci siamo concentrati soprattutto sul rapporto di Stratos con John Cage, figura cardine della sperimentazione musicale del Novecento, quest’anno invece sulla sua ricerca sull’origine del linguaggio e sulle sue relazioni con i Paesi del bacino del Mediterraneo e non solo".

Sul primo aspetto, la ricerca sull’origine del linguaggio, cosa emerge?

"Stratos aveva fatto delle sperimentazioni a partire dal linguaggio infantile che non erano ancora arrivate a essere una comunicazione vera e propria, ossia parole complete. Si tratta di balbettii e di frammenti di suoni, documentati da interventi poco conosciuti nelle scuole negli anni Settanta, per comprendere le potenzialità della voce nell’infanzia, prima che il timbro cambi. La sua idea era quella di recuperare quelle caratteristiche timbriche anche da adulti con tecniche ed esercizi".

Come sono state invece le relazioni dell’artista con Paesi extraeuropei?

"Stratos aveva molto rapporti con la Grecia, di cui era originario, ma anche con la Tunisia, Il Marocco e fino alla Mongolia. Ad affascinarlo era in particolare il canto armonico, quello in cui si respira mentre si sta cantando, una tecnica appresa da autodidatta dai popoli del Tibet e della Mongolia. Da qui, la sua ricerca sul respiro e sulla ripetizione".

La mostra documenta anche alcuni incontri fondamentali di Stratos. Può citarne uno su tutti?

"Quello con Antonin Artaud, che ha influenzato la poetica di Stratos e le performance relative a ‘Le milleuna’, lavoro in collaborazione con Nanni Balestrini e la coreografa Valeria Magli. Sempre sul filone ‘voci del Mediterraneo’, in esposizione si trova una serie di dischi in vinile dell’archivio di Stratos su musiche dal mondo, per lo più provenienti da paesi arabi e asiatici. I visitatori possono ascoltarli grazie a uno schermo tattico".

Il gioiello di Palazzo Malagola è poi la sala dedicata all’ascolto immersivo…

"È una sala che consente un ascolto esperienziale. Qui, gli ascoltatori possono essere avvolti a 360 gradi dalla voce di Stratos, sentendo la voce da dentro e non dall’esterno come normalmente avviene. Bisogna provarla per capire".

Oltre a essere centro di ricerca vocale e sonora, Palazzo Malagola diventa quindi sede ideale dell’archivio Stratos?

"Sì. L’archivio è stato acquisito alla fine del 2022 dal Comune di Ravenna dalla vedova Stratos, Daniela Ronconi Demetriou. A noi è stato affidato il compito di averne cura e di garantirne la massima fruizione. Dalla primavera l’archivio sarà disponibile, mentre la biblioteca Classense si è occupata di digitalizzare tutti i materiali in modo da poterli usare su piattaforme diverse".

Che tipo di persone hanno attratto le mostre su Stratos?

"Studiosi e studenti anche in vista delle tesi di laurea. Ma anche tanti appassionati di Stratos e degli Area che qui hanno ritrovato una memoria della loro giovinezza, l’aspetto affettivo non va mai trascurato".

Roberta Bezzi