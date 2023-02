Il Circolo Nautico Cervia ospiterà il 16 febbraio alle 21 presso la sua sede in via Leoncavallo 9 a Cervia, la serata di presentazione del libro “Immersioni Selvagge: avventure per mari, laghi, miniere e grotte del mondo” scritto da Andrea Murdock Alpini, subacqueo professionista.

“Immersioni Selvagge” non è solo un libro, è soprattutto un taccuino di viaggio di alcune spedizioni subacquee.

La serata sarà accompagnata anche da filmati inediti e immagini evocative. La serata è gratuita ed aperta a tutti.