Immigrazione e truffe. Due maxi-condanne e tre assoluzioni

Le verifiche degli inquirenti erano partite nel novembre del 2019 quando davanti ai carabinieri, si erano presentati uno straniero con la nipote per sporgere querela: i due ritenevano di essere stati truffati dall’agenzia a cui si erano rivolti per fare giungere dal Marocco alcuni parenti. Nel tardo pomeriggio di ieri il collegio penale presieduto dal giudice Antonella Guidomei, ha inflitto due condanne e ha assolto il resto delle cinque persone imputate a vario titolo di truffa in concorso e di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Tre di queste, a suo tempo, finite ai domiciliari: oggi sono libere.

Tra queste, figurano anche le due imputate per le quali è stata pronunciata sentenza di condanna: 8 anni e 11 mesi di reclusione e 666 mila euro di multa per la 64enne Lia Apostoli Monti. E 6 anni di reclusione e 450 mila euro di multa per la figlia 32enne Maria Antonietta Apostoli Monti (il totale delle multe è stato calcolato dai tre giudici tenendo conto dei 23 extracomunitari coinvolti). Il 76enne Marcello Frassineti, all’epoca finito ai domiciliari e, come le due donne, difeso dall’avvocato Massimiliano Baietta, è stato assolto "perché il fatto non costituisce reato". Inoltre sono stati trasmessi gli atti in procura per chiedere di valutare la eventuale circonvenzione di incapace a carico delle due condannate.

Gli altri due per i quali è stata pronunciata assoluzione, sono un 35enne di origine catanese e un 30enne di origine somala, entrambi "per non avere commesso il fatto": per loro, l’avvocato Martin Benini aveva sostenuto che non avevano percepito alcun ingiusto profitto. Un sesto imputato infine (un 37enne pachistano difeso dall’avvocato Federica Montanari), aveva già a suo tempo scelto un rito alterativo. A un cittadino di origine algerina costituitosi parte civile con l’avvocato Andrea Maestri secondo la cui arringa "decine di persone bisognose di assistenza e competenza" erano state "intrappolate in una rete truffaldina", sono stati riconosciuti 7.000 euro di risarcimenti e 4.000 di spese legali. L’uomo era giunto a indebitarsi chiedendo soldi dalla Francia. Netto il commento a caldo dell’avvocato Maestri: "Giustizia è fatta per uno dei reati più odiosi perché agito in danno di persone inermi e indifese come i cittadini stranieri che aspirano ad avere un regolare permesso di soggiorno in Italia dopo essere spesso fuggiti da guerre e povertà estrema". In requisitoria era stato altrettanto duro anche il pm: "Ripugna il fatto che le vittime non fossero benestanti, che abbiano racimolato tutto facendosi persino spedire soldi da Stati disastrati: reato odioso".

Per la difesa, le Monti a volte avevano delegato le attività e altre volte in effetti per la loro ditta avevano avuto bisogno di traduttori e di badanti avendo le carte in regola per inoltrare domande in tal senso. Come dire che la loro attività a loro avviso era del tutto legittima senza alcun intento fraudolento. Scontato insomma il ricorso in appello non appena verranno depositate le motivazioni. "Esprimiamo la nostra ferma contrarietà a quanto deciso", commenta l’avvocato Massimiliano Baietta, che parla di "condanna eccessiva delle imputate". E aggiunge: "Riteniamo la sentenza assolutamente ingiusta. Attendiamo ora di conoscere le motivazioni che hanno condotto il Tribunale a infliggere la pena pronunciata oggi. Tali motivazioni saranno depositate entro novanta giorni. All’esito della loro lettura, proporremo un’impugnazione, confidando che nei successivi gradi di giudizio venga riconosciuta l’infondatezza delle accuse".