"Immobile in centro da acquisire"

Dichiarare l’immobile ex Direzione Saline di interesse pubblico e avviare le trattative per acquisirlo. Lo chiede la Lega di Cervia all’amministrazione comunale con un’interpellanza. Per il gruppo la struttura in corso Mazzini "potrebbe rivelarsi fondamentale per lo sviluppo del centro storico", dispone di una corte "dove è possibile parcheggiare i mezzi comunali" ed "è di Pentagramma srl, in liquidazione controllata da Cassa depositi e prestiti, ed è stato messo in vendita dopo decenni di chiusura". La Lega ritiene che l’edificio possa "ospitare uffici comunali, come il comando di polizia locale" oppure "la casa dell’artigianato o altre attività ricettive".