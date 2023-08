Immobili alluvionati, mille euro dal Comune

L’Amministrazione comunale di Cervia ha messo a disposizione per le abitazioni alluvionate un proprio fondo per garantire interventi complementari a quelli già finanziati dalla Regione. Le risorse disponibili sono 350 mila euro, alle quali se ne aggiungeranno altre in caso di necessità, e il contributo per ogni immobile è di mille euro. La somma andrà a coloro che hanno presentato domanda di Contributo di immediato sostegno (Cis), la cui istruttoria si sia conclusa con esito positivo. Il contributo, in aggiunta ai 5mile euro della Regione, servirà per il ripristino dei danni all’abitazione e pertinenze, per la pulizia e rimozione di acqua, fango, detriti e la sostituzione di beni mobili distrutti o danneggiati. I provvedimenti sono stati assunti in attesa anche dei ristori del Governo.