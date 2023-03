"Immobilizzata in ospedale per 5 giorni"

Immobilizzata a letto con stringhe di contenimento per cinque, lunghissimi, giorni, all’interno dell’ospedale di Lugo. La storia della 22enne protagonista di questa vicenda inizia qualche mese fa quando dal servizio di psichiatria Spdc di Ravenna viene rifiutato il ricovero. La ragazza, residente in un comune della Bassa Romagna è affetta da epilessia e disturbi del comportamento, nulla di psichiatrico, e in quel frangente sta attraversando uno dei suoi momenti più difficili. Dal servizio di psichiatria di Ravenna viene quindi trasferita all’ospedale di Lugo "dove – racconta la madre – ha passato ben tre reparti per terminare in rianimazione, reparto che non aveva a che vedere con la situazione di agitazione in cui versava mia figlia".

E’ lì che viene "tenuta legata ai mani-polsi e caviglie con stringhe di contenimento, senza potersi minimamente muovere per cinque lunghi giorni e cinque interminabili notti. In quei giorni – continua la madre – ha dovuto svolgere anche le funzioni corporali a letto, completamente bloccata dai lacci. Peraltro, durante questo calvario ha dovuto anche subire l’umiliazione da parte di una infermiera che rivolgendosi ai colleghi a voce alta, e facendosi sentire dalla povera paziente, diceva: "come sta la pazza?".

La famiglia della ragazza a quel punto minaccia di rivolgersi alla procura. La direzione ospedaliera dell’Ospedale di Lugo reagisce trovando finalmente la possibilità di ricovero, per la ragazza, all’interno del servizio spdc di Ravenna affinchè possa accedere alle cure del caso. "Rimane il dolore e lo sconcerto su come sia stata trattata mia figlia dal servizio psichiatrico di Ravenna deputato a gestire le situazioni di crisi" – sottolinea la madre che dispone di materiale fotografico scattato durante le 5 giornate di ricovero in rianimazione a Lugo.

"In questo modo sono state attivate presso l’ospedale civile di Lugo, pratiche a mio avviso lesive della dignità".

Dopo settimane di distanza da quei momenti carichi di tensione, per la madre della 22enne l’episodio non è chiuso. Ora la signora, seguita da un legale, sta valutando l’opportunità di presentare un esposto alla magistratura per "i reati di sequestro di persona, lesioni gravi, maltrattamenti, omissione di soccorso e omessa denuncia a carico dei sanitari".

Monia Savioli