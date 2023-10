Impalcatura cade su via San Mama. Due auto danneggiate, nessun ferito

Due auto sono state danneggiate ma per fortuna nessuno è rimasto ferito nella caduta di un’impalcatura di un cantiere edile di una casa privata in via San Mama, avvenuta ieri intorno alle 15 all’altezza del civico 23. Automobilisti e passanti che si sono trovati davanti l’impalcatura, crollata sulla strada per le forti raffiche di vento di ieri, hanno allertato i vigili del fuoco, che sono intervenuti con un mezzo e cinque persone. I pompieri hanno lavorato quasi due ore per mettere in sicurezza l’area. Intanto è stata chiamata anche la Polizia locale di Ravenna che si è occupata della viabilità e l’Ausl - Dipartimento di Sanità pubblica. Via San Mama è rimasta parzialmente chiusa per tutta la durata dell’intervento. Sul posto sono arrivati anche gli operai della ditta incaricata dei lavori per ripristinare il cantiere.