Impegno durante la pandemia, premiata la dottoressa Bellato

Il 4 novembre a Ravenna in occasione delle celebrazioni della Festa dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate, il Prefetto e il sindaco di Cervia hanno consegnato l’onerficenza Ordine al Merito della Repubblica Italiana a Marilena Bellato Coordinatrice della Casa di Riposo “Busignani di Cervia”. La dottoresa, cervese, è stata insignita dell’onoreficenza per l’impegno e la dedizione dedicata nei difficili periodi della pandemia e per l’eccellente gestione della struttura della Casa di riposo.