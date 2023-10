Impermeabilizzazione e coibentazione dei tetti

L’azienda I.M.P. 2004 di Ravenna è alla ricerca di una figura professionale che si occupi della realizzazione di opere di lattoneria, di coperture, di tamponamenti, impermeabilizzazioni, montaggi industriali di lattonerie e della coibentazione di tetti. Il lavoro si svolge prevalentemente in trasferta con rientro in giornata. È richiesta una precedente esperienza nella mansione ricercata e l’essere automunito. È considerato titolo preferenziale l’aver frequentato corsi specifici e l’abilitazione per utilizzo delle piattaforme aeree. Il contratto offerto è a tempo determinato con possibilità di trasformazione in indeterminato. L’orario proposto è a tempo pieno 8 alle 12 e 13 alle 17. L’annuncio scade il 27 ottobre.