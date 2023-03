Impianti fotovoltaici, Ravenna seconda in Italia

La nostra città è ’green’. Almeno secondo la mappa del fotovoltaico installato a oggi in Italia, realizzata a cura del centro studi Tagliacarne su dati Gse-Atlaimpianti e pubblicata nei giorni scorsi dal Sole 24 Ore, che vede il comune di Ravenna secondo in Italia per numero di impianti fotovoltaici installati, per numero di impianti pro capite e per potenza sviluppata.

"Normalmente le statistiche sulle fonti rinnovabili nel nostro territorio sono falsate dal fatto che si eseguono gli studi in percentuale sul consumo energetico totale provinciale – è il commento del sindaco Michele de Pascale –, cosa che ovviamente penalizza un territorio come il nostro in cui la presenza dell’industria pesante interviene in maniera considerevole ad alterare il dato. Ma quando si considera il valore assoluto i dati dimostrano che c’è grande sensibilità".