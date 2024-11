Impianti sportivi, bando per la gestione

Il Comune di Alfonsine ha deciso di mettere a bando la gestione degli impianti sportivi. Le strutture che saranno quindi gestite dall’1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, con la possibilità di una proroga di altri due anni, sono: il campo sportivo ‘Bendazzi’ in via degli Orti, la piastra polivalente intitolata sempre a ‘Bendazzi’ nella stessa via, la palestra delle scuole medie ‘Oriani’ e ‘arti marziali’ in via Murri 26, la palestra ‘Alfonsina Strada’ in via Murri, la palestra della scuola media ‘Scutti’ in piazza Resistenza a Longastrino, il centro sportivo ‘Berlinguer in via dello Sport a Longastrino, di cui fanno parte sia il circolo che i campi da calcio e da calcio a 5. Il Comune di Alfonsine mette sul piatto della bilancia un contributo annuo per la gestione degli impianti di 41.803,38 più iva, questa è la base di gara a cui fare riferimento per poter partecipare.

"Alcuni anni fa venne messo a bando il solo campo sportivo ‘Cremona’ – spiega l’assessora Roberta Contoli –, per tutto il resto delle strutture si tratta della prima volta". Il bando di gara riguarda la gestione unitaria di tutti gli impianti sopra indicati, non vi è la possibilità di uno spacchettamento con l’esclusione di una palestra o un campo. Dovrà essere garantito l’uso alla pubblica amministrazione in caso di eventi istituzionali, così come l’uso a gruppi di privati o società sportive che ne facciano richiesta. Possono presentare domanda di partecipazione le società e associazioni sportive dilettantistiche oltre agli operatori economici che abbiano nello statuto la gestione degli impianti sportivi. Oltre al contributo del Comune, chi andrà a gestire gli impianti potrà incassare le tariffe di uso degli stessi, installare distributori automatici e incassare contributi pubblicitari. Di contro dovrà garantire la guardiania delle strutture, la manutenzione, vigilanza, pulizia, controllo e sicurezza. L’aggiudicazione degli impianti avverrà tramite la valutazione di un’offerta tecnica e di una economica, la prima, le cui modalità vengono definite all’interno del bando, vale l’85% del punteggio finale, la seconda invece vale per il 15% del punteggio. Il bando scade il prossimo 2 dicembre e tutti i dettagli sono consultabili sul sito del Comune di Alfonsine.

Matteo Bondi