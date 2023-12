Impianti sportivi, fondi per 205mila euro

Sono 205mila euro i soldi stanziati dal Comune per gli impianti sportivi. Con questa somma saranno finanziati lavori per poco più di 100mila euro presso il Centro sportivo ’Le Roveri’ a Cannuzzo per la realizzazione dell’impianto di illuminazione di un campo di calcio, 40mila euro andranno al Centro sportivo Malva Nord per un controsoffitto, mentre al Centro sportivo ’Le Saline’ a Montaletto oltre 60mila euro saranno dedicati alla realizzazione dell’impianto di illuminazione di un campo di calcio. "Gli interventi di manutenzione e i miglioramenti degli impianti sportivi sono fondamentali per l’efficienza e la buona funzionalità delle strutture. Le convenzioni con i gestori permettono anche di verificare costantemente le necessità che si prospettano", spiega l’assessora allo sport Michela Brunelli.

"La proficua collaborazione e sinergia permettono di raggiungere obiettivi fondamentali come la condivisione e responsabilizzazione nella cura e manutenzione, la tempestività degli interventi e il monitoraggio delle specifiche esigenze di cura del patrimonio sportivo comunale. Cervia può vantare impianti all’avanguardia che ospitano migliaia di atleti e permettono lo svolgersi di eventi a livello nazionale e internazionale. Lo sport è oramai anche il primo volano per una proposta turistica di rilievo", termina. Gli impianti, infatti, necessitano di continue manutenzioni ordinarie e straordinarie per mantenere la corretta funzionalità e assicurarne un uso il più possibile duraturo e continuativo e nelle rispettive convenzioni il Comune, per la realizzazione dei lavori, riconosce al gestore un contributo economico.

i.b.