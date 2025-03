Impiantisti: 3 webinar gratuiti per essere sempre aggiornati

Confartigianato di Ravenna, in collaborazione con le Confartigianato di Forlì, Cesena e Rimini, organizza tre eventi formativi online dedicati agli impiantisti. Un’opportunità importante per aggiornarsi sulle novità del settore: mercoledì 26 marzo ‘Sviluppo utilizzo gas combustibili naturali nel condizionamento - dall’R-32 all’R-290 - cosa cambia’, martedì 22 aprile ‘Sistemi di scarico fumi convogliato a parete: normativa e applicazioni per i diversi combustibili’, martedì 27 maggio ‘Criter - il catasto degli impianti termici e i controlli di efficienza energetica’. La partecipazione è gratuita previa registrazione. Informazioni e modalità di iscrizione sono su www.confartigianato.ra.it.