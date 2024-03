Impianto conteso, la sentenza del Tar: "Il campo alla Compagnia dell’Albero"

La sezione Seconda del Tar dell’Emilia Romagna ha pronunciato l’attesa sentenza relativa al ricorso dell’associazione sportiva dilettantistica Low Street Ponte Nuovo contro il Comune di Ravenna e la Compagnia dell’Albero, società sportiva che aveva avuto la concessione per l’uso e la gestione dello storico (per il Low Street) impianto sportivo di via Dismano Vecchio 89. Ebbene il Tar, presidente Ugo Di Benedetto, ha respinto il ricorso del Low Street Ponte Nuovo, condannandolo anche a 6.000 euro di spese legali, oltre accessori di legge, metà dei quali spetteranno al Comune e metà alla Compagnia dell’Albero che dunque si vede confermata l’assegnazione del campo di via Dismano Vecchio. Il Low Street ha impugnato la decisione del Comune del 18 luglio, relativa alla concessione giudicando illegittima tutta la procedura e, in subordine, anche la composizione della Commissione giudicante. La società ravennate lamenta anche la sottovalutazione, da parte della stessa Commissione della propria offerta tecnica, riguardo a diversi criteri e sub criteri di valutazione. Per prima cosa il Tar ha rilevato che sono inammissibili le censure del Low Street con le quali vengono si denunciano l’illegittimità dei punteggi e delle valutazioni della Commissione. Anche perché, a detta dello stesso Tar i membri della Commissione sono assolutamente qualificati e a conoscenza della realtà sportiva e degli impianti del ravennate. Per quanto riguarda i punteggi assegnati, in molti paragrafi il Low Street Ponte Nuovo chiede il massimo punteggio mentre gliene è stato assegnato uno leggermente inferiore. E per il Tribunale Amministrativo questo non può essere considerato un errore evidente. Pure per quanto riguarda le voci relative agli aspetti tecnici legati all’insegnamento della materia calcio e agli investimenti per il futuro la Commissione, secondo il Tar, ha valutato correttamente. Per questi motivi il Tribunale ha ritenuto accertata l’infondatezza di tutte le censure esaminate e respinto il ricorso del Low Street Ponte Nuovo.

u.b.