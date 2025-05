Impianto fotovoltaico. Ecco la Comunità energetica. Sarà operativa a Savarna

Si tratta, per usare le parole del presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi, "di un passaggio storico". Tra pochi giorni diventerà operativa la Comunità energetica cooperativa Ravenna (la prima nel territorio), una delle tre promosse da Legacoop in Romagna (anche le altre, in Bassa Romagna e a Forlì-Cesena, inizieranno a ’lavorare’ entro fine anno). Questo passaggio è stato possibile grazia al via libera del Gestore dei servizi energetici (Gse).

L’impianto fotovoltaico da 800 kWp, realizzato dalla società imolese Bryo sul tetto della sede di Agrisfera a Savarna, è entrato in esercizio. In questa fase Bryo opera come produttore terzo, mentre i consumatori sono le cooperative socie della Comunità energetiva di Ravenna: Agrisfera, Sopred e la vooperativa sociale Don Zalambani. Si tratta della prima concreta attuazione di una comunità energetica riconosciuta dal Gse in città, con l’accesso al meccanismo della tariffa incentivante. "Questo consentirà ai soci l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili e un risparmio economico in bolletta", sintetizza Lucchi. La Comunità energetica "è aperta, possono aderirvi anche altri soggetti". "Una volta testato e validato il modello, potremo aprirci progressivamente anche ai cittadini, in tutti i territori della Romagna", aggiunge Emiliano Galanti, presidente della Cer Cooperativa Ravenna e coordinatore del progetto Energie Romagna. Per i produttori l’adesione è particolamente interessante in quanto continuano a vendere sul mercato l’energia prodotta dai loro impianti ma, aderendo alla Cer, ottengono un ulteriore ricavo legato all’energia condivisa. Un meccanismo che consente di accorciare i tempi di rientro dagli investimenti.

"Le comunità energetiche — prosegue Galanti — potranno sviluppare una collaborazione con gli enti locali, che potrebbero mettere a disposizione superfici inutilizzate come i parcheggi per l’installazione di pensiline fotovoltaiche. Ciò non solo favorirebbe la produzione di energia ma contribuirebbe anche a ombreggiare le aree urbane, riducendo il calore. Con ogni megawatt di impianti fotovoltaici si potranno generare risorse per oltre 40 mila euro da reinvestire sul territorio in progetti ambientali e sociali". Conclude Lucchi: "Con la Cer di Ravenna termina un percorso avviato nel 2022 con ’Cooperative in Transizione’. Percorso sostenuto anche dal bando della Regione con 9.255 euro e 6.203 dal fondo mutualistico Legacoop nazionale".