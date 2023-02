Impianto Monte Coralli, c’è la gara d’appalto

Si avvicina l’inizio dei lavori allo 04-Park di Monte Coralli. Si è infatti aperta la gara d’appalto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di rigenerazione e ampliamento dell’impianto sportivo e del campo cross, di recente assegnato ala società Rpm di Andrea Dovizioso. La gara prevede l’affidamento congiunto per la realizzazione dell’opera sulla base del progetto definitivo verificato e validato dall’Unione della Romagna Faentina negli ultimi giorni dello scorso dicembre. Il valore stimato dell’intervento ammonta a 3 milioni e 136 mila euro, e il termine per le offerte scadrà il prossimo 15 marzo. Seguirà l’aggiudicazione quindi l’inizio del cantiere. Secondo quanto aveva affermato l’amministrazione comunale, il progetto "permetterà di rigenerare uno spazio che potrà avere una ricaduta importante sulla nostra città – aveva dichiarato il sindaco Massimo Isola –. Si potranno svolgere gare internazionali e nazionali con continuità. E con la Federmoto costruiremo con regolarità attività di studio e lavoro legate allo sport". Per la realizzazione erano previsti due grandi cantieri, uno relativo alla pista ed il secondo riguardante l’aggiornamento delle strutture dell’impianto". Nel corso di un evento a tema motoristico tenutosi qualche settimana fa l’assessore al turismo dell’Emilia-Romagna Andrea Corsini aveva sottolineato il supporto della regione relativamente agli eventi in calendario della Motor Valley.

Il campo cross di Faenza, secondo il progetto, "sarà infatti uno dei campi cross più grandi d’Europa". In quell’occasione ed anche in interviste successive Dovizioso aveva affermato di essere contento ed entusiasmato per via della propria passione per le ruote chiodate e per il progetto. "Il motocross ce l’ho dentro da quando ero piccolo – aveva rivelato l’ex pilota di Motogp, il quale aveva poi aggiunto –. È un progetto grande e complicato, l’intento è creare la situazione giusta per fare divertire gli appassionati e per ospitare gare importanti". Inoltre grazie alla collaborazione della Fim, Monte Coralli diventerà centro tecnico federale dando "la possibilità agli appassionati e soprattutto ai ragazzi di conoscere meglio questo sport in una struttura adeguata. Ho in mente di realizzare un posto un po’ più ampio e con più strutture di una normale pista da motocross". Ora, con l’apertura della gara d’appalto dovranno essere individuate le imprese chiamate a trasformare quel sogno di Dovizioso in qualcosa di concreto, anche se non sono mancate nelle scorse settimane alcune ‘annotazioni’ da parte di associazioni ambientaliste.

Damiano Ventura