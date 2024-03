Impianto per la raccolta sale, stanziato 1 milione

Approvato il progetto di ripristino degli impianti e dei macchinari per la produzione del sale colpiti dell’alluvione del maggio scorso. Affidata alla ditta Camerani & meldolesi la manutenzione straordinaria del traliccio semovente per impianto raccogli sale. Si tratta di un intervento da 1 milione di euro che inizierà nei prossimi giorni. Il servizio di manutenzione include varie prestazioni tra cui lo svolgimento di servizi volti alla messa in ripristino dei macchinari esistenti - ad esempio, interventi di riparazione e di sostituzione di parti macchina, attività di coordinamento degli interventi, conduzione e gestione dell’impianto fino alla sua rimessa in servizio - necessari per la ripresa della sua piena funzionalità.

A seguito degli eventi alluvionali del mese di maggio 2023 la Salina di Cervia ha subito ingenti danni sia alle strutture che agli impianti utilizzati per la raccolta del sale e un notevole pregiudizio dell’ecosistema ambientale a causa dello sversamento di sostanze inquinanti nelle aree di pertinenza. Lo scorso dicembre il commissario per la ricostruzione post alluvione Francesco Paolo Figliuolo aveva messo a disposizione, con un’ordinanza, quasi 5 milioni per le Saline. La manutenzione straordinaria del traliccio semovente per impianto raccogli sale risulta prioritaria: tale intervento è indispensabile per poter procedere alla raccolta del sale quest’anno. L’intervento è complesso, perché riguarda una struttura realizzata negli anni ‘60 in modo artigianale. Si procederà allo smontaggio e sistemazione delle parti macchina, alla revisione dei motori e dell’impianto elettrico, e di quello elettromeccanico, alla fornitura di parti nuove in sostituzione di parti ammalorate e, infine, al collaudo.

Per quanto riguarda gli interventi complessivi i quasi 5 milioni di euro serviranno: alla bonifica da sversamento di sostanze inquinanti nell’area di pertinenza dello stabilimento, al ripristino dello stabilimento Salina di Cervia comprensivo degli impianti elettrici e termo idrico sanitario, al ripristino del piazzale di lavoro, al ripristino degli impianti elettrici industriali e relative cabine dello stabilimento salina di Cervia nonché il ripristino degli arginelli di contenimento. Dopo l’affidamento più urgente e complesso per la manutenzione straordinaria del traliccio semovente per impianto raccogli sale entro un mese saranno affidati anche gli altri interventi che completeranno il pacchetto previsto dai quasi 5 milioni di euro. L’obiettivo è far tornare operativa quanto prima la Salina di Cervia e il suo stabilimento per i quali, in questi ultimi mesi, si sono susseguite anche campagne di raccolte fondi.

Ilaria Bedeschi