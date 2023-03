Impiegato part time con diploma da ragioniere

Un impiegato amministrativo part time.

Scadenza il 4 aprile 2023.

Un’azienda del comprensorio ravennate cerca un impiegatoa amministrativoa part time per la sua sede. La persona che si ricerca seguirà la parte contabile, in particolare si occuperà della registrazione delle fatture, della prima nota, degli adempimenti fiscali e della tenuta dei registri. Inoltre dovrà occuparsi delle situazioni e dei bilanci gestionali infrannuali e della reportistica legata ai costi di produzione. L’azienda richiede diploma di ragioneria o laurea in Economia. È gradita un’esperienza maturata in ruolo analogo, tuttavia la società può essere interessata e valuterà anche giovani da formare. Per il profilo ricercato è importante anche un buon utilizzo del pacchetto Office ed è gradita la conoscenza del programma Sistemi e della lingua inglese. L’inquadramento e la retribuzione saranno commisurate a esperienza e capacità.