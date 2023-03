Importanti donazioni a Pediatria La generosità de ‘Il Mosaico’

Dopo gli anni difficili della pandemia, anche se l’associazione non è stata presente fisicamente in Pediatria, non ha certo dimenticato il suo obiettivo, ma soprattutto non si sono dimenticate tutte quelle persone che grazie alla loro generosità ed alle loro donazioni, hanno reso possibile l’acquisto di attrezzature e strumenti sanitari da destinare attraverso l’associazione ‘Il Mosaico0 all’Unità Operativa di Pediatria e Terapia intensiva Neonatale dell’Ospedale di Ravenna, Faenza e Lugo.

Alcuni giorni fa, la presidente dell’associazione ‘Il Mosaico’, Iole Augusta Venturi, i componenti del consiglio direttivo e i benefattori della donazione, hanno incontrato il direttore di Pediatria, dottor Federico Marchetti, il dottor Umberto Carioli della Direzione medica di oresidio e lo staff di Pediatria, peralcune importanti donazioni al reparto.

È stata consegnata una targa del comitato italiano femminile che ha provveduto a sostenere la donazione di arredamenti di una stanza per l’allattamento in ricordo dell’allora presidente Lucrezia Pezzi, donata dal marito, Gian Battista Toschi e dal figlio Antonio.

Sempre dalla famiglia i Toschi, sono stati donati due saturimetri portatili, grazie alla raccolta di fondi in memoria della moglie.

Sono stati inoltre consegnati 13 minifrigoriferi, già tutti posizionati nelle stanze della Pediatria del Santa Maria delle Croci di Ravenna, offerti dalla ‘Cucina del condominio’ rappresentata da Matteo Salbaroli.

Il primario di Pediatria, dottor Marchetti, ha voluto sottolineare la collaborazione con ‘Il Mosaico che all’interno del reparto sostiene vari progetti e i ringraziamenti da parte del dottor Umberto Carioli per la la Direzione di Presidio del Santa Maria delle Croci e della Direzione Generale.