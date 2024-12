Importanti lavori di manutenzione al sottopasso di via Fusconi

Lavori per 380mila euro al sottopasso di via Fusconi. La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per eseguire un importante intervento di manutenzione al sottopasso. "Dopo 40 anni dalla sua realizzazione – scrive il Comune in una nota – la struttura necessita di un consistente intervento, che prevede un costo complessivo di 380mila euro interamente finanziato con fondi dell’amministrazione comunale. Il progetto prevede una serie rilevante di azioni di miglioramento, tra cui il ripristino del fondo per la tenuta dell’acqua per non danneggiare il sistema strutturale del sottopasso e il risanamento delle superfici a vista e delle rampe. Inoltre sarà rinnovata la segnaletica, verranno sostituiti i parapetti danneggiati, effettuati interventi di rinnovamento e miglioramento degli impianti elettrici e dei sensori anti-allagamento e la pulizia della rete di raccolta delle acque meteoriche. Verrà installato inoltre un nuovo impianto di illuminazione più performante".

Il Comune fa sapere che i lavori saranno effettuati nell’autunno del 2025 per una durata di circa due mesi, nei quali il sottopasso sarà chiuso. "Rappresenta un punto nevralgico nella viabilità cittadina e il suo risanamento è necessario per garantire la sicurezza della struttura e della circolazione stradale – dice l’assessore ai lavori pubblici Mirko Boschetti –. I lavori saranno eseguiti dopo l’estate 2025. Durante il cantiere i servizi tecnici comunali predisporranno un piano di viabilità alternativa per evitare i minori disagi possibili".