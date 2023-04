"Impossibile aumentare la frequenza della raccolta"

È la plastica il vero nodo a cinquanta giorni dalla partenza della raccolta differenziata porta a porta sul territorio dell’area urbana esterna al centro storico. E la possibile soluzione non arriverà da una rimodulazione della raccolta quanto piuttosto dai comportamenti individuali. Mentre la raccolta delle frazioni di umido e indifferenziato è entrata a regime senza particolari difficoltà – anche gli abbandoni di rifiuti sono stati tutto sommato contenuti – la raccolta di carta e plastica è risultata da subito più problematica per la notevole quantità di rifiuti che la gran parte dei nuclei familiari produce. Va ricordato che i bidoncini non sono l’unica forma di conferimento possibile: oltre a questi è infatti possibile esporre al loro fianco due sacchetti, il che consente di consegnare circa 120 litri di materiale.

"Al momento non è immaginabile che possa aumentare la frequenza della raccolta di carta e plastica", spiega l’assessore all’Ambiente Luca Ortolani, "in quanto comporterebbe un aumento importante nel costo del servizio. Crediamo che con il bidoncino e i due sacchetti supplementari sia possibile conferire i rifiuti plastici e cartacei in maniera corretta anche con una sola raccolta ogni due settimane. Stiamo pur sempre parlando di un volume di 120 litri di materiali".

Chi inventò le plastiche aveva però nel mirino prodotti che avessero una massa molto contenuta, senza troppe preoccupazioni circa il volume: "In generale, notiamo come fra i cittadini ad avere difficoltà nelle quantità di plastica prodotta siano coloro che bevono acqua in bottiglia. Certo, una maggiore attenzione al momento dell’acquisto anche di altri prodotti può fare la differenze per evitare di avere troppi contenitori da smaltire, ma il vero discrimine è l’acquisto di acqua in bottiglia: significa infatti una produzione di rifiuti pari a trenta bottiglie a persona per ciascun conferimento. Che per quanto schiacciate conservano comunque un volume importante. Su questo particolare elemento in quanto assessore all’Ambiente voglio evidenziare un elemento noto da decenni, ma che molti cittadini ancora non conoscono adeguatamente", prosegue Ortolani, "l’acqua che esce dai rubinetti faentini è fra le migliori. Fatta eccezione per chi ha patologie molto particolari, è un’acqua consigliata davvero a tutti, molto più di quella in bottiglia. Non solo perché è più controllata di quella, ma anche perché non trascorre ore intere sui piazzali delle aziende, sotto il sole a picco. È un’evidenza che vale per l’acqua degli acquedotti italiani in generale".

Filippo Donati