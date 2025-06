"Impossibile chiarire com’è morto Coatti"

Dalla Procura di Ravenna è arrivato il nulla osta per i funerali di Alessandro Coatti (foto), il biologo 38enne di Longastrino ucciso e smembrato il 6 aprile a Santa Marta in Colombia. La decisione è giunta in seguito all’esame necroscopico eseguito mercoledì dal medico legale Dario Raniero. Secondo le prime risultanze, l’autopsia è stata inficiata dalle condizioni del corpo a causa dello stato di decomposizione, dei trattamenti conservanti applicati fino a oggi e del precedente esame autoptico eseguito a Bogotà. L’assenza di tessuti molli e organi ha impedito di determinare una precisa causa di morte.