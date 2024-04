Imposta di soggiorno, l’inchiesta. La Corte dei Conti ha condannato l’allora gestione del Marepineta

La residenza è nota: il Marepineta di Marina di Ravenna. E pure l’imposta in questione: quella di soggiorno. La corte dei Conti ha condannato sia la società che al tempo gestiva la struttura - la Crismare sas in liquidazione - che il suo legale rappresentante pro tempore a pagare 7.766 euro al Comune per le quote trimestrali non versate. Ovvero 2.940 per il 2014 e 4.826 per il 2015.

Le verifiche del nucleo di polizia economico-finanziaria delle Fiamme Gialle - si legge nella sentenza a firma del giudice Marco Catalano -, erano partite dall’esposto di un consigliere comunale ravennate alla procura erariale regionale datato 13 dicembre 2018. In particolare il consigliere aveva lamentato possibili ritardi e irregolarità nella gestione dell’imposta di soggiorno sia del Comune che di Ravenna Entrate spa, cioè la società partecipata affidataria del servizio di riscossione. Carte alla mano, i finanzieri avevano poi constatato il mancato versamento di più quote da parte della sas che gestiva appunto l’albergo Marepineta di Marina. Nel dettaglio mancavano all’appello terzo e quarto trimestre del 2014 oltre a primo, secondo e terzo trimestre del 2015 sebbene il gestore avrebbe dovuto riversare il danaro nella casse di Palazzo Merlato entro le scadenze previste. Una palese violazione - secondo la magistratura contabile - nel regolamento sull’imposta di soggiorno che il consiglio comunale aveva approvato il 12 dicembre del 2012. A quel punto Ravenna Entrate aveva sollecitato il responsabile della Crismare a chiarire le ragioni del ritardo. La società aveva così fornito tutti i dati relativi alle imposte sia del 2014 che del 2015 facendo scattare l’intimazione al pagamento seguita da una ingiunzione. Nessuno si era però fatto avanti con i soldi. E le conseguenti spiegazioni, non erano state ritenute sufficienti dalla procura erariale: così la causa era passata in decisione.

I giudici, una volta dichiarato la "contumacia dei convenuti", hanno rilevato che secondo la difesa "il mancato pagamento era dovuto a uno stato di necessità derivante da crisi finanziaria". Tuttavia da giurisprudenza ormai consolidata sia della Cassazione che della stessa corte dei Conti, davanti alle imposte di soggiorno i gestori sono considerati agenti contabili. E, "pur essendo stata depenalizzata la condotta illecita del gestore" (tempo addietro si sconfinava nel peculato), si ha comunque l’obbligo di "provvedere all’incasso della tassa di soggiorno accantonandola e successivamente versandola al Comune".

In definitiva tutti i soldi consegnati al gestore come imposta di soggiorno, "entrano immediatamente nel patrimonio del Comune". Nel nostro caso, la società e il legale rappresentante non hanno fornito "nessuna prova contraria" al loro inadempimento: quindi vanno condannati in solido a pagare i 7.766 euro che non hanno mai raggiunto le casse del Municipio.

