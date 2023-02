Imprenditore minacciato Coppia lo risarcisce

Ti ammazzo! Sei un cane! Morirai”. “Quando ti vedo ti passo sopra con l’auto e devi morire urlando di dolore“. Minacce rivolte a un imprenditore ravennate di 58 anni, che sono costate care a due coniugi, anche loro ravennati, 57 anni lei e 61 lui. Per decisione del giudice Tommaso Paone, infatti, è stato stabilito il pagamento di 2mila euro a titolo risarcitorio per l’imprenditore. Pagamento in seguito al quale il giudice ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti dei due coniugi per i quali il reato si è dunque estinto.

I due erano finiti alla sbarra in seguito alle accuse dell’imprenditore, ex marito di un’amica della coppia. Il 58enne, difeso dall’avvocato Fabrizio Basile del Foro di Bologna, alla fine di luglio 2021 aveva presentato denuncia querela in Procura raccontando di telefonate dai contenuti minatori, ricevute tra l’inizio di maggio e la metà di giugno sulla linea della propria abitazione da un numero di cellulare che lui sapeva essere in uso alla 57enne amica della ex moglie. La donna, in particolare, in una telefonata del primo maggio 2021 si era rivolta all’imprenditore con queste parole, non appena lui aveva risposto: “Ti ammazzo! Sei un cane! Morirai”. Qualche giorno dopo, precisamente il 12 giugno, una nuova telefonata minatoria era arrivata a casa dell’imprenditore con la 57enne che, rivolgendosi a lui, aveva detto: “Ti auguro la morte, soffrendo molto”. In occasione di una seconda telefonata, arrivata a casa dell’imprenditore lo stesso giorno era intervenuto anche il marito 61enne della donna affermando, all’indirizzo dell’imprenditore: “Ti ammazzo! Quando ti vedo ti passo sopra con l’auto e devi morire urlando di dolore. Sei un bastardo...vedrai che ti ammazzeremo”. A quel punto l’imprenditore si era spaventato e aveva inviato, tramite il proprio legale, una diffida alla coppia. I due coniugi avevano dunque risposto, attraverso l’avvocato Flavia Cesari del Foro di Bologna che li ha tutelati, sostenendo che il primo maggio la 57enne non aveva mai contattato l’imprenditore e forse la chiamata era partita per sbaglio. Sulle telefonate del 12 giugno, invece, la coppia aveva fatto sapere che il numero dell’imprenditore era stato composto per errore, negando offese e minacce e anzi affermando che il 58enne li avrebbe aggrediti “con frasi offensive senza dare loro la possibilità di chiarire l’equivoco”. Così i due sono finiti in tribunale a Ravenna, con l’accusa di minaccia in concorso. L’avvocato Cesari, in udienza davanti al giudice Tommaso Paone, ha chiesto per i suoi assistiti l’estinzione del reato dietro pagamento di 2mila euro. La cifra è stata ritenuta congrua dalla Procura e dal giudice che ha dichiarato il non doversi procedere per i coniugi. La speranza ora è che episodi come questo non accadano più.

m.m.