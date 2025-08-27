Case e auto di lusso sequestrate a imprenditore del Ravennate: la truffa da 2,5 milioni con il metodo ‘apri e chiudi’

Faenza (Ravenna), 27 agosto 2025 – I finanzieri della compagnia di Faenza hanno smantellato un ingegnoso sistema di frode fiscale gestito da un imprenditore di origine cinese, che per oltre 10 anni ha evaso il Fisco con il "metodo apri e chiudi", accumulando debiti milionari (2,3 milioni). L'operazione, coordinata dalla Procura di Ravenna, ha portato al sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di circa 2,5 milioni di euro.

Il "metodo apri e chiudi": come funziona

L'indagine, scaturita dalla collaborazione tra la Camera di Commercio, la Procura e la Guardia di Finanza, ha permesso di scoprire che l'imprenditore controllava di fatto sette diverse ditte individuali, intestate a prestanome connazionali. Il meccanismo era semplice ma efficace: ogni volta che una ditta accumulava debiti fiscali, veniva chiusa e subito dopo ne veniva aperta una nuova, formalmente diversa ma gestita dallo stesso individuo e operante nello stesso settore del confezionamento tessile. In questo modo, le pretese del Fisco venivano vanificate, dato che le ditte chiuse risultavano nullatenenti.

Questa frode non solo ha danneggiato l'erario, ma ha anche creato una forte concorrenza sleale nei confronti degli imprenditori onesti, che si trovavano a competere con un'azienda che operava a costi drasticamente inferiori, senza pagare le imposte.

Dalle auto di lusso ai falsi contratti

Per recuperare le somme evase, le indagini si sono concentrate sui patrimoni e le transazioni sospette. È emerso che l'imprenditore aveva tentato di nascondere i propri beni attraverso una serie di operazioni fraudolente, tra cui bonifici verso banche cinesi e la fittizia cessione di immobili e veicoli di lusso.

Particolarmente emblematico è stato il caso di un operaio, senza patente, che risultava proprietario di un'Audi Q8. I Finanzieri hanno però accertato che a guidare l'auto era sempre l'imprenditore, confermando la natura simulata della vendita.

Sequestrati beni per 2,5 milioni

Grazie agli accertamenti, sono stati posti sotto sequestro tre immobili oggetto di vendite fittizie, l'ultima azienda avviata con tutti i suoi beni e i conti correnti, per un valore totale di oltre 2 milioni di euro. A questi si aggiungono un appartamento di recente acquisto a Ravenna e due auto di prestigio, appartenenti all'imprenditore e alla figlia, il cui valore era sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati.

L'operazione della Guardia di Finanza sottolinea ancora una volta l'importanza del contrasto all'evasione fiscale e della tutela dei mercati, degli imprenditori onesti e dei lavoratori.