Impresa diretta, giovani e lavoro si incontrano

Si chiama “Impresa diretta – Scopri le tue opportunità per il futuro” il progetto dedicato ai giovani tra i 18 e i 35 anni, ideato per facilitare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro e aiutare i ragazzi e le ragazze a trovare la propria strada per il futuro nel territorio. Una serie di giornate dedicate ai giovani in cerca di occupazione, che potranno incontrare le imprese del territorio per colloqui e scoprire informazioni e strumenti utili per affacciarsi al mondo del lavoro. La prima di queste iniziative, in programma domani dalle 9 alle 18 a palazzo Rasponi, in piazza Kennedy, sarà dedicata ai lavori stagionali, con particolare riferimento ai settori del turismo e dell’agricoltura.