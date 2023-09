Imprese eccellenti, premi per 18 . Spiccano quelle sostenibili

Mettere in evidenza le aziende eccellenti e valorizzare il fine ultimo del fare impresa: generare benessere collettivo e diffuso. Si è tenuta ieri l’edizione 2023 di Excelsa – Romagna Award, l’iniziativa biennale di Confindustria Romagna nata nel 2011, che ha inaugurato il nono Festival dell’Industria e dei valori di Impresa. A ricevere il riconoscimento al Palazzo dei Congressi di Milano Marittima sono state 40 aziende della Romagna per sei categorie: comunicazione di impresa, innovazione, internazionalizzazione, lavoro e risorse umane, sicurezza, sostenibilità. Nella sezione ’Comunicazione d’impresa’ è stata premiata la Pucci srl di Lugo; nell’’Innovazione’ Curti - Costruzioni Meccaniche - Spa Castel Bolognese; Itway Spa Ravenna; Maria Cecilia Hospital Spa Cotignola; Mixer Spa Villa Prati di Bagnacavallo. Sezione ’Internazionalizzazione’: Alpitrading Srl Faenza; ’Lavoro e risorse umane’: Astim Srl di Ravenna e Mac Port Macchine operatrici portuali Srl Ravenna. ’Sicurezza’: Orion Engineered Carbons srl di Ravenna e Porto Intermodale Ravenna Spa Sapir di Ravenna; ’Sostenibilità’: le ravennati Bunge Italia spa; Cabot Italiana Spa; Cfs Europe Spa ed Euronovo Srl di Santa Maria in Fabriago e Marini Spa di Alfonsine.

’Impresa Femminile’: Cabot Italiana Spa di Ravenna e Maria Cecilia Hospital Spa di Cotignola. Sezione Under 40: Alpitrading Srl di Faenza. "La cerimonia era inizialmente programmata per il 17 maggio, ma tutto il mondo ha visto la calamità che ha travolto la nostra terra in quei giorni – ricorda il presidente di Confindustria Romagna Roberto Bozzi – ci è sembrato giusto lasciare sulle targhe quella data, a memoria di quanto accaduto e come simbolo della resilienza della Romagna. Excelsa riconosce questo: tenacia, passione e capacità di affrontare il cambiamento e trasformare le difficoltà in opportunità". La situazione "di incertezza e l’instabilità del mercato richiedono sempre più alle imprese un approccio innovatore per ripensare processi, prodotti e servizi, elaborare nuovi modelli di business e riorganizzare e riqualificare le competenze", evidenzia Giorgio Guberti, presidente Camera di commercio di Ferrara e Ravenna.