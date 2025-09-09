Imprese giovani più attive: "Voucher a chi si trasferisce"

Le imprese ravennati con alta presenza di giovani sono più innovative e proattive; investono maggiormente nelle tecnologie 4.0 (44% contro 35%) e sono più produttive (la produttività del lavoro è superiore del 2,5% rispetto alle altre imprese, e diventa del 7,2% quando adottano anche strategie per trattenere e attrarre talenti). Lo mostrano le analisi Unioncamere-Centro studi Tagliacarne che dicono anche che imprese che impiegano ragazze e ragazzi under 30 possono attendersi in misura maggiore un aumento del fatturato (38% contro 35% delle altre), dell’export (38% contro 30%) e degli occupati (21% contro 18%).

E purtroppo, invece, stando alle previsioni del Sistema Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro, nel quinquennio 2025-2029 vi sarà un mismatch tra domanda e offerta di lavoratori giovani, che riguarderà in particolare quelli con un’istruzione di livello terziario: per i percorsi a indirizzo ingegneristico potranno mancare, a livello nazionale, tra i 7mila e 10mila giovani in uscita dalle Università ogni anno; per i percorsi scientifici (scienze matematiche, fisiche e informatiche) si prevede che mancheranno tra i 3mila e 5mila laureati; per i percorsi economico-statistico potranno mancare tra i 12mila e 17mila; per i percorsi medico-sanitario 7-8mila. E questo si verificherà anche nella provincia di Ravenna che pure è al vertice delle province italiane con più giovani laureati d’Italia con oltre il 40 per cento; così come persiste la questione del ricambio generazionale con l’11% dei titolari di impresa che ha 70 o più anni.

Attrarre giovani, talenti o meno che siano, è quindi fondamentale e "anche per questo – spiega Giorgio Guberti, presidente della Camera di commercio di Ferrara Ravenna – siamo al lavoro per la creazione di un’apposita misura che supporti, attraverso incentivi, giovani che trasferiscano la propria residenza in provincia di Ferrara o Ravenna e abbiano ottenuto un nuovo contratto di lavoro con un’impresa del territorio". Una sorta di voucher legato alla residenza nel ravennate. "Per la Camera di commercio la scelta residenziale – conclude Guberti – è strettamente legata alle opportunità lavorative e alla qualità della vita, un ulteriore modo per creare un circolo virtuoso a favore anche delle imprese. Il tutto in vista di filiere intelligenti e di investimenti nelle infrastrutture strategiche e nel settore dei trasporti".

Giorgio Costa