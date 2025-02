Imprese giovanili, due bandi: "Un’occasione di rilancio"

Sono circa 2.500 le imprese giovanili che lavorano in provincia di Ravenna. E sono in crescita: secondo i dati della Camera di commercio di Ferrara Ravenna il saldo netto annuale della movimentazione (cioè la differenza fra iscrizioni e cancellazioni volontarie) è ancora positivo (+258; era +379 nel 2023).Se però allarghiamo il nostro orizzonte in un arco temporale di dieci anni, dal 2014 al 2024 il dato purtroppo è nettamente negativo: abbiamo perso per strada quasi un quarto delle imprese giovanili, esattamente il 23%. "Nel ‘Piano straordinario per l’accesso dei giovani al lavoro e la promozione del fare impresa’ varato dalla Camera di commercio di Ferrara Ravenna a sostegno dell’occupazione giovanile e dello sviluppo d’impresa, sono stati approvati due bandi a sostegno della competitività di imprese giovanili e per la creazione di imprese giovanili" sottolinea Francesco Turchi, residente Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Ravenna.

"Il primo bando – spiega – , anche in virtù della transizione ecologica e digitale, erogherà contributi a fondo perduto alle imprese giovanili iscritte al Registro Imprese da non più di 36 mesi ed ha una dotazione finanziaria di centomila euro ai quali ai quali si potranno aggiungere altre risorse messe a disposizione dai Comuni aderenti delle province di Ferrara e Ravenna. Il secondo bando a sostegno dell’occupazione giovanile e dell’avvio e sviluppo d’impresa, erogherà contributi a fondo perduto alle nuove imprese giovanili iscritte al Registro Imprese a partire dall’1 gennaio 2024. La dotazione finanziaria del fondo camerale è di 200mila euro, ai quali si potranno aggiungere altre risorse messe a disposizione dai Comuni aderenti delle province di Ferrara e Ravenna. Entrambi scadono il 14 marzo".

Inoltre, sempre con scadenza il 14 marzo, le imprese giovanili ravennati possono partecipare al Bando del Premio dei Giovani Imprenditori europei, iniziativa dedicata a valorizzare le idee innovative dei giovani di tutta Europa. Il Premio punta a mettere in risalto l’innovazione e lo spirito imprenditoriale di imprenditori fra i 18 e i 40 anni. I 10 finalisti del premio saranno annunciati il 28 aprile e riceveranno fino a 20.000 euro di supporto personalizzato che consentirà loro di perfezionare le proprie idee e strategie e portare le loro attività al livello successivo.