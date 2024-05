Imprese, i ristori non si vedono. Contributi solo per 4 su 293. Ma i danni superano i 35 milioni

Nel Ravennate solo 4 imprese su 293 aderenti alla Cna hanno ricevuto contributi ma solo perché esportano e le imprese che esportano hanno pratiche più semplici e rapide. E nel Faentino solo il 5% ha presentato domanda ricevendo appena 162mila euro. Le pratiche poi sono complesse: la metà ha richiesto integrazioni e il risultato è che il 26% delle imprese si sente abbandonato. E se i lavori di messa in sicurezza dopo l’emergenza sono andati avanti abbastanza spediti, ancora non si hanno notizie dei piani speciali e delle opere connesse. Intanto tra le imprese serpeggia la sfiducia. Cna con un recente sondaggio su 112 aziende socie, ha indagato il sentiment delle imprese alluvionate: il 26% come maggiore difficoltà ha segnalato la tenuta psicologica e il senso di abbandono; il 15,8% è in difficoltà per i tempi troppo lunghi per avere i contributi dallo Stato; il 15% segnala difficoltà nel trovare le risorse economiche per riavviare l’attività e sopportare il calo di fatturato; l’8% è preoccupato per l’incertezza sui lavori strutturali di messa in sicurezza, temendo nuove alluvioni.

I numeri di Cna Ravenna, sul fronte dei ristori alle imprese a un anno dall’alluvione, fotografano una situazione desolante di promesse non mantenute. In tutto sono 293 le imprese associate a Cna che hanno avuto danni per 35,6 milioni ai quali si aggiungono i mancati fatturati; di queste, ad oggi, solo 4 (1,3%) hanno ricevuto risorse dallo Stato per 6,1 milioni con pratiche semplici e rapide in quanto esportatrici, che in due tranche hanno visto riconosciuti anche i mancati fatturati. L’entità dei danni delle imprese è variabile, si va da 1.042 euro a 10 milioni, il 42% ha avuto danni inferiori ai 10mila euro; il 29% tra 10 e 50mila euro; l’11% tra 50 e 100mila euro; il 16% con danni sopra ai 100mila mentre il 2% ha avuto danni sopra al milione. Cna Ravenna ha poi voluto monitorare l’andamento della presentazione delle pratiche sulla piattaforma Sfinge, da parte di tutte le imprese scegliendo come territorio campione la Romagna Faentina. Al 29 febbraio, nel Faentino, avevano presentato domanda solo 12 imprese su 850 (1,4%); nel secondo monitoraggio dell’8 maggio, le imprese che hanno presentato domanda sono state 44 (5,18%) con contributi richiesti per 4,5 milioni che però si sono tradotti in soli 162.777,50 euro concessi, il 3,5% di quanto richiesto. Questo a causa delle complessità delle procedure che hanno portato infatti per il 47,7% delle pratiche presentate una richiesta d’integrazione (21) e 3 (6,8%) con esito negativo. Il direttore Cna Massimo Mazzavillani sottolinea come "ormai è chiaro che le imprese sono ripartite da sole, con la solidarietà e la forza delle comunità. Se da un lato vediamo tanti cantieri di messa in sicurezza, anche se mancano le opere strutturali come casse di laminazione o aree allagabili; dall’altro per le imprese il 100% ristoro dei danni resta un miraggio. È invece già legge, purtroppo, l’obbligo di copertura assicurativa contro le calamità a carico delle aziende. Da segnalare invece in positivo la non tassazione dei contributi ricevuti (quando arriveranno)".

Giorgio Costa