Imprese, innovazione e sostenibilità: incontro il 13 marzo

Le imprese stanno affrontando una fase di trasformazione senza precedenti, in cui innovazione,

digitalizzazione e sostenibilità rappresentano fattori chiave per la competitività e il successo. Per comprendere al meglio le reali esigenze del nostro territorio e offrire strumenti concreti a

supporto delle imprese, Confartigianato della provincia di Ravenna ha organizzato due incontri con

gli imprenditori. Dopo il primo, svoltosi ieri, giovedì 13 marzo dalle 14 alle 18 presso

Tecnopolo Ravenna, Parco scientifico tecnologico Torricelli in Via Granarolo, 62 a Faenza è in programma ‘Ascoltare per ascoltarsi’.

Iscrizione gratuita. Info: www.confartigianato.ra.it