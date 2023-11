Imprese, più aperture e meno chiusure

Inflazione, stretta creditizia ed eventi bellici frenano ancora l’economia ravennate (nazionale) che, peraltro, ben poco si avvantaggia delle startup innovative, che sul territorio restano poche, mentre crescono le imprese edili e cala ancora il commercio. Tuttavia, nel trimestre estivo si intravede una piccola ripresa della vitalità del sistema imprenditoriale ravennate. Tra luglio e settembre di quest’anno, infatti, l’Osservatorio dell’economia della Camera di commercio di Ferrara-Ravenna – sulla base di Movimprese, l’analisi trimestrale condotta da Unioncamere e InfoCamere – ha rilevato un saldo attivo di 100 attività economiche (contro le 47 del 2022 e le 43 dello stesso periodo del 2021).

Di fatto, il saldo moderatamente positivo deriva dall’aumento delle iscrizioni (+14,3%) rispetto allo stesso periodo del 2022, e dalla diminuzione delle cessazioni (quasi il 2% in meno rispetto all’estate dello scorso anno). L’estate complessivamente ha chiuso con +187 unità (1.568 aperture e 1.381 chiusure volontarie dall’inizio del 2023). Ciò ha consentito di registrare, come accaduto nel biennio precedente, un saldo positivo tra iscrizioni e cancellazioni, portando lo stock delle imprese registrate a quota 38.621. Tornando al trimestre estivo, al dato positivo ha contribuito anche la componente artigiana: per il settore il tasso di crescita è pari a +0,63%, con un saldo attivo di 66 imprese (175 le iscrizioni di nuove aziende contro 109 cessazioni volontarie), migliorando quanto verificatosi nel terzo trimestre 2022 (il tasso di crescita trimestrale pressoché nullo). Il contributo settoriale più significativo arriva dal gruppo di imprese dell’edilizia. Infatti, quasi i tre quarti del saldo è appannaggio del settore dell’edilizia (64 imprese in più rispetto alla fine di giugno, pari a una crescita del +1,1%) ma la variazione in termini relativi più sostenuta si segnala per le attività di noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (+2,1% corrispondente a 23 attività in più nel trimestre); in evidenza anche le attività professionali, scientifiche e tecniche (+1,1%, con 16 attività in più nel trimestre).

Contributi positivi si rilevano anche per le attività finanziarie (+1,2% e +9 unità) e quelle immobiliari (+0,3% e +6) e per la logistica (+0,3% e +4). Sono finiti in campo negativo, ancora una volta, il commercio (-0,3% e con 22 esercizi in meno) ed agricoltura (-0,1% e -7), a cui si accompagnano le attività di alloggio e ristorazione (- 0,1% e -4), fornitura energia (- 0,9% e -1) ed i servizi Ict ( -0,2% e -1 azienda). Dal punto di vista giuridico-organizzativo, circa un’impresa su quattro (83 su 383) nasce nella forma di società di capitale che, anche in questo trimestre, si conferma la formula organizzativa più dinamica (+0,57% il tasso di crescita trimestrale, pari a un saldo tra entrate e uscite volontarie che si attesta a +51 unità), con un trend positivo ma in rallentamento (+0,80% il tasso nel corrispondente trimestre del 2022). In termini assoluti, l’impresa individuale (con 276 iscrizioni nel trimestre e un saldo positivo di 69 unità) resta la principale forma organizzativa scelta dai neo-imprenditori.

Giorgio Costa