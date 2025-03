"Impromptus, matrimonio tra danza e musica"

‘Impromptus: arie, danze e improvvisazioni’ è l’appuntamento dedicato alla danza in programma domani sera alle 21 all’Almagià. Nato dalla collaborazione tra il Centro Coreografico Nazionale/Aterballetto e la Stagione Danza dell’Alighieri di Ravenna, vede sul palco Daniele Di Bonaventura al bandoneon e Alfredo Laviano alle percussioni con i ballerini Roberto Tedesco e Gador Lago Benito. Il musicista Di Bonaventura racconta questo incontro tra danza e musica all’insegna dell’improvvisazione.

Di Bonaventura, come è nato lo spettacolo? "Questo lavoro mi è stato commissionato da Ravenna Manifestazioni, mi ha coinvolto il soprintendente, Antonio De Rosa, chiedendomi se fossi disponibile a partecipare a un progetto insieme a dei danzatori di danza contemporanea".

Aveva già lavorato in passato con ballerini? "Sì. Sono molto versatile e mi piace interagire con altre discipline come la danza, la poesia, la pittura. Mi piace interagire in tempo reale, improvvisare in base agli stimoli che mi arrivano. Per questo ho accettato ben volentieri.

Sul palco insieme a lei ci sarà il percussionista Alfredo Laviano. "Collaboro con lui da più di 30 anni e ormai abbiamo un’empatia davvero particolare. Inoltre lui suona le percussioni, io uno strumento armonico, significa che possiamo davvero fare quello che ci pare senza dover pianificare dal punto di vista compositivo".

Cosa significa lavorare all’insegna dell’improvvisazione con la musica e con la danza contemporaneamente? "Dopo la musica, per me in assoluto l’arte per eccellenza, l’arte che amo di più è la danza, perché è un’espressione che va al di là del razionale. Il movimento del corpo è molto simile alla musica, è come sentire un’opera musicale. Il movimento del corpo è qualcosa di astratto come la musica e in questo caso si uniscono e si stimolano a vicenda".

A Ravenna ha suonato molte volte, lo scorso anno anche con gli archi dell’Orchestra giovanile Cherubini. È una città che conosce bene? "La conosco benissimo, perché la frequentavo da ragazzo quando venivo con gli amici, in tenda, per vedere il festival jazz alla Rocca Brancaleone. Parlo di oltre 40 anni fa. Lì ho assistito alle esibizioni di alcuni dei più grandi jazzisti del mondo e in tempi recenti ho avuto il privilegio di esibirmi anche io su quello stesso palco. A Ravenna ho anche tanti amici ed è una città che adoro".

Annamaria Corrado