Imu e addizionale Irpef "Troppo elevate. Eccessivi i contributi a RavennAntica"

La Pigna, Fratelli d’Italia, Lega-Salvini Premier e Viva Ravenna all’attacco del bilancio preventivo e del documento unico di programmazione, vale a dire gli strumenti progettuali e finanziari per la gestione della città. In totale 23 emendamenti al documento che verrà discusso in Consiglio comunale martedì e giovedì prossimi. Nell’elenco non compaiono Forza Italia e Lista per Ravenna. Nel dettaglio, i quattro gruppi di opposizione si concentrano su alcuni punti. Vediamo. Imu e Addizionale Irpef troppo elevate considerate le difficoltà economiche di tante famiglie; esagerati i contributi a RavennAntica nel momento in cui si tagliano i fondi a Mar e Classense; abbassare le tariffe per la sosta dei parcheggio nelle località balneari; stabilire gli investimenti strategici e immediati e quelli da dilazionare negli anni; a proposito delle società partecipate inserire la frase "Non potranno essere stanziati contributi comunali a copertura di perdite delle Fondazioni di partecipazione così come da giurisprudenza della Corte dei Conti"; infine, a proposito dei mutui sottoscritti dal Comune, specificare che "la Giunta garantirà che nella tutela dei cittadini l’indebitamento pro-capite sarà mantenuto sotto il livello dei 100 euro pro capite nelle annualità di riferimento del presente documento unico di programmazione. A Veronica Verlicchi della Pigna, il compito di presentare i 23 emendamenti "certi, comunque, che non saremo ascoltati e che tutti verranno respinti. Eppure spesso abbiamo avuto ragione: il ponte di Grattacoppa è un esempio lampante". A Giacomo Ercolani della Lega, il compito di una puntigliosa analisi sui ‘numeri’ del bilancio. "Il carico fiscale è aumentato del 40,35% per i cittadini che hanno un reddito da 15 a 28mila euro e del 35,59% tra i 28 e i 50mila. Quindi, il cento medio è il più colpito. L’addizionale Irpef è salita mediamente del 37%. Mi chiedo cosa sarebbe successo se fosse stato il Governo Meloni ad adottare provvedimenti con queste percentuali di aumento sulle face medie".

Ad Alberto Ferrero e Renato Esposito di Fratelli d’Italia e Filippo Donati e Nicola Grandi di Viva Ravenna, gli aspetti ‘più politici’ del bilancio che va in discussione la prossima settimana. "E’ un bilancio che si abbatte sui cittadini con aumenti tariffari e fiscali, ‘taglia’ la cultura e quindi si abbatte anche sul turismo, è un documento conservativo e non di prospettiva".

l. t.