Imu per le piattaforme. A Ravenna accordo con Eni 44 milioni in 6 anni

Se il Comune di Cesenatico ha dovuto aspettare la decisione della Cassazione sul ricorso di Eni per incassare 3,8 milioni relativi all’Imu sulle piattaforme per gli anni 2014-2015, Ravenna Entrate ha percorso una strada diversa. La società incasserà, infatti, oltre 37 milioni che, con gli interessi, salgono a circa 44 milioni: è l’importo che l’azienda verserà a rate in sei anni a partire dal 2025, a titolo di Imu su alcune installazioni offshore. In questo caso non si è atteso l’esito del giudizio di legittimità: le parti hanno sottoscritto un accordo nel dicembre 2024. Resta aperta soltanto la questione delle sanzioni amministrative.

Per quanto riguarda Cesentaico è notizia di ieri che la Corte di Cassazione abbia respinto il ricorso di Eni in merito agli avvisi di accertamento Imu sulle piattaforme in mare per l’estrazione di idrocarburi emessi dal Comune di Cesenatico in merito alle annualità 2014 e 2015. Si tratta di 3,8 milioni di euro per avvisi di accertamento emessi dall’ente nel 2017.

Pe Ravenna invece, l’annuncio dell’intesa fu data dall’allora sindaco Michele de Pascale lo scorso novembre, alla vigilia delle elezioni regionali, precisando che quelle risorse sarebbero servite a compartecipare alle spese dei progetti PNRR e a sostenere gli investimenti del Comune. Sul fronte giudiziario, la Commissione tributaria provinciale e la Corte di giustizia tributaria di II grado dell’Emilia-Romagna si erano già espresse favorevolmente alla richiesta di Ravenna Entrate di vedere riconosciuto il pagamento del tributo. Gli atti di accertamento riguardano gli anni 2016-2019 e interessano le piattaforme: Porto Corsini Mare, Porto Corsini Ovest, Porto Garibaldi, Agostino, Diana, Angela-Angelina, Porto Corsini 80, Armida, Antares e Garibaldi K Compressione.

Per i periodi precedenti, 2012-2015, l’intesa si attestò su 9,5 milioni l’anno, somma poi inserita nel programma degli investimenti dell’amministrazione. In quella sede de Pascale comunicò l’impegno a destinare parte dei proventi a coprire metà del costo del nuovo Palazzo dello Sport (allora stimato in 15,5 milioni), in costruzione nell’area di fronte al Pala De André. Sul bilancio dell’ente, il crollo delle entrate straordinarie legate alle estrazioni Eni ha contribuito all’aumento dell’Imu e dell’addizionale Irpef, necessario per chiudere i conti del documento contabile approvato dalla giunta nel 2023, che ha potuto registrare un’entrata di soli 5 milioni annui; dal 2024 la previsione scende a 2,5 milioni. Infatti, l’Imu sulle piattaforme marine, che prima del 2020 era interamente dovuta ai Comuni, è stata trasformata in IMPI (Imposta immobiliare sulle piattaforme marine): la normativa stabilisce che un terzo del gettito spetti ai Comuni e i restanti due terzi allo Stato.

Maria Vittoria Venturelli