In 182 per il tuffo della Befana

‘Tuffo della Befana’ da record con 182 partecipanti. Dopo due anni di assenza a causa della pandemia, è tornato l’esilarante ‘Tuffo della Befana’ che ha inaugurato - nel segno del record di iscritti - il nuovo anno. In migliaia le persone che si sono riversate sulla spiaggia di Tagliata - dato che ora è la Proloco ‘Riviera dei Pini’ a organizzare il grande evento. Passaggio di consegne in amicizia, quindi, per l’appuntamento cresciuto negli anni e ormai entrato ufficialmente nel calendario invernale con il quale si chiudono ufficialmente le festività natalizie.

Come auspicato, la corsa goliardica e coraggiosa degli impavidi tuffatori non ha deluso le aspettative. Dopo lo start, tutti verso l’acqua fredda e poi a risalire per scaldarsi attorno al grande falò sotto gli occhi degli spettatori, posizionati attorno e sopra la duna, ad assaporare il primo tradizionale bagno dell’anno. Grandi risate anche per i costumi con i quali molti tuffatori hanno deciso di presentarsi a questa gara. Una temperatura mite ha consentito a pubblico e iscritti di godersi il momento. Raggiunto anche il record di iscrizioni con 182 tuffatori, registrando la soddisfazione degli organizzatori che fino a pochi minuti della partenza speravano in questo grande risultato.

Come ogni anno sono diverse le motivazioni che spingono i partecipanti a tuffarsi nell’acqua con una temperatura di pochi gradi sopra lo zero i quali, garantiscono, essere divertente, energizzante e, per alcuni, addirittura un toccasana contro i malanni di stagione. Il 2023 è stato tuttavia clemente in termini di temperature dato che l’acqua era attorno ai 12 gradi. Un momento divertente che in molti replicano ormai tradizionalmente da diversi anni mentre altri sono alla loro prima occasione nello sperimentare una esperienza davvero unica. Ma il vero significato del ‘Tuffo della Befana’ resta il buon auspicio che gli farà seguito nella stagione turistica. Al primo posto si è posizionato ‘Dante Alighieri’ con il costume più simpatico. Le ‘Fenicottere rosa’, invece, il gruppo più simpatico. Dopo il tuffo, il pomeriggio è proseguito nel segno del divertimento e dell’allegria. Per i bambini, una Befana ha girato regalando calze piene di dolci e di carbone mentre per gli adulti vin brulé e pandoro. Un evento che per la località di Tagliata si è dimostrato al suo debutto un vero e proprio momento importante per richiamare attenzione anche in un momento lontano dalla stagione turistica. Insomma un grande ritorno che promette nuove soddisfazioni dando già appuntamento al 2024.

Ilaria Bedeschi