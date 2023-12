In 23 alla guida senza assicurazione

La polizia locale della Bassa Romagna ha potenziato i servizi. Solo nell’ultimo mese gli agenti hanno sottoposto a sequestro 23 veicoli senza assicurazione. A Fusignano e Alfonsine sono stati sanzionati tre cittadini senza patente, due italiani e un albanese (di cui due a cui era stata revocata da oltre 10 anni), con fermo amministrativo del mezzo. Un ulteriore caso di guida senza patente (revocata) riguarda uno straniero fermato alla guida di una Ford Focus lungo via Naviglio tra Bagnacavallo e Cotignola e indagato a piede libero. A Massa i varchi hanno identificato 9 automobilisti per revisione scaduta dei veicoli, sanzionati. A Conselice è stato denunciato uno straniero che ha mostrato agli agenti un tagliando di revisione falso. Un’altra denuncia è scattata nei confronti di un italiano che, sempre a Conselice, era alla guida di un motorino per la seconda volta in 2 anni senza aver preso la patente.

lu.sca.