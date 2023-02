Oggi è la decima giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, proiettata verso il traguardo sempre più vicino degli obiettivi di sostenibilità fissati dall’Agenda delle Nazioni Unite. La giornata è focalizzata sulla prevenzione alimentare ai vari livelli: da quello domestico, che incide per oltre il 50%, alle perdite in campo, alla dispersione alimentare negli step che precedono l’acquisto, la gestione e il consumo del cibo nelle case. Ed è proprio in questo contesto che si colloca l’esperienza dell’Emporio solidale di Cervia, ora attivo in via Levico. La struttura mette a disposizione di cittadini fragili beni alimentari, beni per la casa, abiti e oggettistica. Nel 2022 sono state effettuate all’Emporio 2500 spese, da parte di 281 cittadini e di 106 nuclei familiari con fragilità economica; dei 281 cittadini singoli, 138 uomini e 143 donne; 79 si collocano nella fascia 0-16, 172 nella fascia 16-64 e 30 con età superiore ai 64 anni. 140 sono migranti.