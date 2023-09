In 35 sull’aiuola per sostenere l’imputato

Ne abbiamo contati circa 35. Tutti rigorosamente pervicaci sostenitori di Guerra, senza se e senza ma. Una manifestazione pacifica e ordinata quella organizzata ieri mattina, sotto al vigile quanto discreto occhio delle forze dell’ordine, davanti al palazzo di giustizia in concomitanza con l’avvio del processo contro il veterinario Mauro Guerra. Il gruppo si è sistemato sul prato dell’aiuola che si trova in mezzo a viale Randi. E lì è rimasto per alcune ore senza creare problemi. Una inequivocabile presa di posizione collettiva tra magliette con cuori e la scritta "io sto con Mauro Guerra l’amico degli animali". E poi cartelloni con foto quasi bucoliche dell’imputato assieme ad animali.

Comunque inquadriate la vicenda e qualunque sia il vostro pronostico, una questione è stata chiara fin da subito: Guerra è un personaggio divisivo. Chi lo sostiene, ha cominciato a farlo a suon di comunicati o mail sin dall’inizio: da quando cioè l’indagine era scattata dopo la morte per eutanasia praticata il 19 agosto 2020 con il farmaco Tanax a Balto, anziano labrador. Ed era proseguita il 10 dicembre con un controllo all’ambulatorio del 50enne culminato con il sequestro di 615mila euro custoditi in una scatola di polistirolo. Qualcuno si è pure messo nei guai con messaggi sui social non proprio di pace. Guerra ha però incontrato anche le veementi critiche di diversi suoi colleghi: certo, non sempre espresse apertamente ma che alla fine - pur a maggioranza e non cioè all’unanimità - hanno portato alla sua radiazione.

Per la maggior parte dei suoi colleghi dell’Ordine, Guerra è segnato da "una generale superficialità nell’affrontare la pratica clinica e chirurgica", si legge nel documento. Vedi interventi "senza collaboratori" e "senza animale intubato, senza la possibilità di somministrare ossigeno o di controllare eventuali complicanze". Dopotutto "dalle dichiarazioni dello stesso Guerra, emerge una generale superficialità", con un metodo di lavoro "quantomeno anacronistico", tipo i "ferri sterilizzati nella pentola a pressione". Inutile aggiungere qui che per i suoi sostenitori, non è affatto così: Guerra è invece un veterinario generoso e scrupoloso, amante degli animali e stacanovista. Per farvi una vostra opinione, vi consigliamo allora di seguire il processo.

