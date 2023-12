In 370 al Cmp per vaccinarsi: "Scelta per me e per gli altri"

Qualcuno ieri era già fuori dal Cmp alle 14, prima ancora che si desse il via ufficiale al primo open day dedicato alle vaccinazioni contro il Covid (il secondo è in programma il 20 dicembre alla stessa ora, ndr), che si è concluso con 370 dosi inoculate.

E anche dopo sono arrivati in tanti, al punto che attorno alle 15 si erano prenotati già in duecento, metà dei quali già vaccinati e tornati a casa. Quello di ieri è stato un open day aperto a tutta la popolazione, senza limiti di età, anche se ad approfittarne sono state soprattutto le persone anziane. Qualcuno si era già prenotato nelle scorse settimane attraverso i canali ordinari, ma l’attesa sarebbe stata più lunga, altri sono arrivati spiegando che il loro medico di medicina generale non effettua i vaccini contro il Covid, così hanno scelto l’open day. In attesa davanti agli sportelli delle prenotazioni anche Christian Rinaldi, di 21 anni: "Ho letto che c’era la possibilità di vaccinarsi e ne ho approfittato. É una scelta di sensibilità sociale che ho deciso di fare per tutelare me stesso e chi mi sta attorno. Io non sono di Ravenna, studio qui all’università, Giurisprudenza, e vengo da vicino Sondrio. Tra due settimane tornerò a casa e dopo aver fatto il vaccino sarò più tranquillo".

Anche il sindaco Michele de Pascale ha deciso di vaccinarsi ieri pomeriggio, è arrivato molto presto e ha aspettato un’oretta che arrivasse il suo turno, tra sguardi curiosi e saluti di alcuni cittadini. Nel frattempo nelle postazioni dove al mattino si effettuano i prelievi, trasformate per l’occasione in postazioni vaccinali, il via vai non si è mai fermato. Cinque in tutto, con due operatori in ognuna, con due medici impegnati a controllare che tutto andasse bene e diversi ‘smistatori’, di quelli cioè impegnati a dare informazioni a chi arrivava. Un ruolo ancora più importante del solito ora che al Cmp a causa dei lavori la grande sala d’attesa è stata divisa, costringendo così a un percorso un po’ più tortuoso per arrivare agli ambulatori. A dare informazioni a chi arrivava anche Raffaella Angelini, direttrice dell’Igiene pubblica dell’Ausl Romagna. "È stato più veloce adesso di quando mi sono vaccinata con la prenotazione" ha assicurato Antonella, una signora con i capelli rossi, subito dopo il vaccino. "Avevo prenotato per il 18 e ora disdico", ha aggiunto. In fila lungo il corridoio anche Mauro Monti: "Ho deciso di vaccinarmi per me ma anche per le persone che mi stanno attorno, a partire da mia moglie. Per essere tutti più sereni".

Annamaria Corrado