In 378 al secondo open day

Sono state 378 le persone che si sono presentate ieri dalle 14 alle 18 negli ambulatori Punto Prelievi al piano terra del Cmp di Ravenna in occasione della seconda giornata di open day della vaccinazione anti Covid, organizzata dall’Ausl, ad accesso libero e aperta anche a tutta la fascia di popolazione under 60. Nella prima giornata, che si è svolta il 13 dicembre, erano state 370. Intanto procede la campagna avviata lo scorso ottobre con 23.321 dosi di vaccino somministrate in provincia di Ravenna, da medici di Medicina generale, farmacie e Servizi di Igiene pubblica su un totale di 53.483 dosi in tutto il territorio dell’Ausl Romagna.

Le persone che non hanno ancora effettuato la vaccinazione possono rivolgersi al proprio medico, alle farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale o prenotare la vaccinazione tramite Cup o Cup Tel (800 002255) per accedere agli ambulatori vaccinali dell’Ausl Romagna.

In considerazione dell’aumento delle richieste pervenute in questi giorni e, al fine di estendere la vaccinazione anche a tutta la popolazione under 60, l’Ausl Romagna ha potenziato l’offerta vaccinale in tutte le sedi distrettuali.