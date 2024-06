In 50 per chiedere una ciclabile sull’Emilia

Una pedalata da Castel Bolognese per sensibilizzare le amministrazioni comunali sulla necessità di implementare i percorsi ciclabili di collegamento nei comuni dell’Unione della Romagna Faentina. È questa l’iniziativa che la Fiab Faenza, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, ha organizzato nella giornata di ieri e che ha contato la partecipazione di una cinquantina di persone. Muniti di caschetto, pettorina e ovviamente ciascuno in sella al proprio velocipede, i partecipanti alla pedalata si sono incontrati alle 15.30 in piazza Bernardi, di fronte al municipio di Castel Bolognese, e poco dopo le 16 sono partiti alla volta di Faenza percorrendo in fila indiana la via Emilia. "L’iniziativa di oggi – ha detto Samuele Diversi, presidente della sezione faentina della Fiab –, nasce per unire due comuni: Faenza e Castel Bolognese. Oggi, purtroppo, non è possibile muoversi in sicurezza da un comune all’altro in bicicletta o a piedi, perchè ci sono circa due chilometri e ottocento metri in cui non è presente la pista ciclabile".

Proprio in virtù di ciò, come evidenzia il referente Fiab, muoversi tra i due territori comunali è pericoloso. "In quel tratto non c’è soluzione alternativa alla carreggiata, quindi ciclisti e pedoni si trovano a percorrere la strada di fianco alle auto e ai camion, che magari non rispettano neanche il metro e mezzo di distanza o vanno veloci". Da qui l’iniziativa di ieri, mediante la quale "vorremmo sensibilizzare le amministrazioni sull’importanza di questo collegamento", conclude Diversi. Le amministrazioni comunali d’altro canto hanno aderito al progetto ’Bike to work’ negli ultimi anni, promuovendo l’uso della bicicletta per recarsi a lavoro attraverso un incentivo economico per chilometro. "A Faenza si è da poco concluso, mentre ora è il turno di Castel Bolognese, ma oltre agli incentivi economici servirebbero anche incentivi strutturali come per esempio la congiunzione delle piste ciclabili sulla via Emilia. Sarebbe auspicabile, visto che può essere un collegamento utile per andare al lavoro, se l’intento delle amministrazioni è andare verso la mobilità sostenibile".

Alla pedalata di ieri hanno aderito e partecipato le associazioni Fiab Faenza, Fiab Ravenna, Legambiente, Guardie Ecologiche Volontarie, Teatro Due Mondi, Cosmohelp e Progetto Sicurezza. Nel corso del pomeriggio il presidente di Fiab ha relazionato sullo stato dell’arte delle piste ciclabili sul territorio faentino: "A Faenza la ‘ciclabilità’ è ancora complessa. La prima cosa che si nota è la difficoltà. Ci sono ancora molti tratti in cui le piste ciclopedonali sono spezzettate e quindi bisogna impegnarsi per utilizzare la bicicletta". Inoltre "quasi tutti i percorsi sono promiscui, cioè prevedono il transito di biciclette e pedoni insieme. I progettisti dovrebbero invece considerare anche la possibilità di percorsi differenziati per i pedoni e per i ciclisti".

Damiano Ventura